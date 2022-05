Votre collègue Bernard vient de partir à la retraite et vous et vos collègues voulez lui offrir un beau souvenir ? Votre meilleure amie vient d’accoucher et vous comptez lui offrir la traditionnelle panoplie pour bébé ? Ou vous souhaitez créer votre association, mais vous n’avez pas les fonds ? La solution se trouve sur Internet. Pour collecter une somme d’argent à plusieurs de manière sécurisée, la cagnotte en ligne est devenue un quasi-incontournable.

Mais parmi les différentes cagnotte en ligne qui se présentent à vous, il peut être difficile de choisir. Pour vous faciliter la tâche, 20 Minutes vous a concocté un comparatif des principales cagnottes en ligne sur le marché.

Quelle cagnotte pour quel besoin ?

Qu’il s’agisse de réunir des fonds pour financer un cadeau, une entreprise, ou un projet solidaire, Leetchi, CotizUp, OnParticipe, Papayoux sont tout à fait adaptés. « Nous nous adressons aussi bien aux particuliers, aux entreprises, qu’aux associations », affirme Jean-Christophe Macé, cofondateur de OnParticipe. Ce dernier explique également être 100 % Made In France. Plus précisément, « les dons sont faits depuis la France et restent en France », ce qui n’est pas le cas des autres sites de cagnotte en ligne, dont les dons peuvent venir de l’étranger.

En revanche, Le Pot Commun reconnaît avoir « un positionnement plutôt festif », selon son PDG Eliott Grunenwald. « On a arrêté les pots solidaires il y a un peu plus de deux ans parce qu’on ne détient pas l’agrément d’Intermédiaire en Financement Participatif (IFP) », précise-t-il, nécessaire pour accepter « les cagnottes relatives à des appels aux dons sur sa plateforme », d’après les conditions générales d’utilisation du site. A l’inverse, HelloAsso se destine totalement aux associations et permet aux utilisateurs de financer une course solidaire, un projet humanitaire ou encore un événement caritatif. « Nous n’appliquons pas la stratégie du « tout ou rien », c’est-à-dire que même si un objectif, par exemple de 8.000 euros, n’est pas atteint, nous reversons quand même la somme collectée au porteur de projet », assure Léa Thomassin, cofondatrice de HelloAsso.

A combien s’élève la commission ?

« Face à un site qui promet une création de cagnotte gratuite, il faut se méfier, car il y a souvent des frais de virement bancaire lorsque vous voulez faire un don ou retirer la somme collectée », prévient Raphaël Bartolomé, directeur juridique à l’UFC-Que Choisir. En effet, ces frais sont en moyenne d’environ 3 %. « Nous prenons 3,9 % sur chaque don, mais 0 % sur la cagnotte encaissée », affirme Jean-Christophe Macé (OnParticipe). Même principe pour Papayoux, qui prélève 1,9 % + 20 centimes sur les dons, ainsi que pour CotizUp, qui prélève 1,9 % + 30 centimes. Si vous optez pour une cagnotte Leetchi, sachez que 4 % de la somme collectée sera prélevée par le site lors du virement bancaire final pour la récupérer. « Nous avons un palier à 2.000 euros, somme à partir de laquelle on ne prélève plus que 1,9 % », précise Alix Poulet, la PDG de Leetchi. Même fonctionnement pour Le Pot Commun.

Sinon, vous pouvez également pencher pour des cagnottes en ligne qui ne vous prélèveront aucun frais. Papayoux, CotizUp et HelloAsso en font partie. « Lorsqu’un utilisateur fait un don, nous lui demandons s’il veut laisser une contribution pour nous aider à financer le site. Une personne sur deux choisit de le faire et laisse en moyenne 1,80 euro », explique Léa Thomassin. Par ailleurs, Lydia, qui est avant tout une application de paiement par mobile, permet également de créer des cagnottes. Elle ne ponctionne pas non plus de frais. Quoi qu’il en soit, Raphaël Bartolome « conseille de bien parcourir les conditions générales d’utilisation, de s’informer sur les frais qui seraient appliqués et de favoriser les sites qui sont établis en France, pour faciliter les démarches en cas de litige ».

En ce qui concerne les plafonds, ils sont illimités chez HelloAsso, Le Pot Commun, OnParticipe et CotizUp. Chez Papayoux, chaque don est limité à 1.000 euros, et chez Leetchi, la somme totale collectée ne peut pas dépasser 20.000 euros.

Recevoir la somme collectée et la dépenser

Pour récupérer l’argent, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Sachez qu’avant d’être autorisé à le faire, une pièce d’identité sera demandée à l’organisateur de la collecte, ainsi qu’un RIB au même nom. Une fois que cette étape est franchie, il vous est possible, notamment chez OnParticipe, Papayoux et CotizUp, de recevoir la somme directement sur votre compte bancaire via un virement depuis le site. En ce qui concerne HelloAsso, les associations qui peuvent ouvrir des cagnottes doivent être « déclarées et publiées au Journal officiel », informe Léa Thomassin. L’association reçoit ensuite directement l’argent sur le compte bancaire qui lui est associé.

Au-delà de ça, certains sites proposent également de dépenser tout ou une partie de la somme collectée chez des enseignes partenaires. C’est tout d’abord le cas pour Leetchi, qui en possède plus de 100 (Fnac, Wonderbox, La Redoute…), même si « la majorité de nos utilisateurs demandent à recevoir la somme par virement classique », souligne Alix Poulet. Le Pot Commun permet également à ses utilisateurs de dépenser l’argent collecté chez 109 enseignes partenaires, comme Relais & Châteaux, Printemps, Citadium… ou de verser la somme sur une carte-cadeau valable dans plus de 500 enseignes, « que l’on peut commander gratuitement », d’après Eliott Grunenwald.