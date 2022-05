L’immobilier, les transports, l’ alimentation, les vêtements, les voyages, les impôts… Etre consommateur, c’est un travail à part entière et au quotidien. Mais pas toujours facile de s’y retrouver dans la jungle des réglementations ou des prétendues bonnes affaires. Pas de panique ! 20 Minutes et son partenaire l’ UFC-Que Choisir sont là pour vous aider, en répondant à vos questions dans le Brief Conso.

Cette semaine, c’est au tour de la suppression des tickets de caisse, prévue pour le 1er janvier 2023 dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, de susciter des interrogations. Une mesure que l’association de consommateurs ( ainsi qu'une dizaine d'autres) conteste, craignant une « privation des droits » pour les consommateurs.

Mais quels droits sont garantis par un ticket de caisse ? Que risque-t-on si on n’obtient pas notre ticket de carte bancaire ? Que réclament les associations de consommateurs ? Matthieu Robin, chargé de mission à Que Choisir, répond, en vidéo, à vos questions.