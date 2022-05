Depuis plusieurs semaines, les rayons d’huile de tournesol dans les supermarchés sont souvent vides, les consommateurs anticipant une éventuelle pénurie due à la guerre en Ukraine, l’un des premiers producteurs au monde de tournesol. Si des agriculteurs français ont décidé de réorienter leur production vers cette culture, c’est aussi parce que le tournesol, et en général les oléoprotéagineux, sont la base de l’alimentation des animaux. Et que le cours de ces ressources a flambé ces derniers temps, tout comme le prix des engrais ou de l’énergie.

«On parle beaucoup des céréales, mais ce n’est pas la première urgence. Si on prend la Russie et l’Ukraine, c’est 30 % de la production de blés, mais 80 % de celle de tourteaux pour l’élevage. Cela a un impact sur le prix des aliments et nos éleveurs n’ont pas besoin de ça», assure Frédéric André, directeur général de la Safer Occitanie, la société chargée de protéger les espaces agricoles et favoriser l’installation ou le maintien des exploitations agricoles.

100.000 hecatres en friche en Occitanie

Face aux risques encourus par la France concernant sa souveraineté alimentaire, cet organisme a décidé de mobiliser les propriétaires terriens en leur proposant de mettre en culture les terres aujourd’hui en friche. «En Occitanie, il y a environ 100.000 hectares de friches potentielles qui pourraient être cultivées. Elles appartiennent à des collectivités, des privés, des syndicats de rivière. Elles sont parfois délaissées parce qu’elles se trouvent à côté d’un projet routier ou parce que leurs propriétaires ont peur de s’engager sur un bail avec un agriculteur», explique son responsable.

Pour inciter le plus grand nombre à faire pousser sur leurs parcelles du colza, du soja ou encore des pois, la Safer propose de s’occuper de tout, ou presque, grâce à la convention de mise à disposition. Elle permet au propriétaire de signer une sorte de bail précaire qui peut aller d’une année à 12 ans et c’est la société qui est en contact avec l’exploitant des terres. La Safer gère déjà ainsi 43.000 hectares dans la région avec 3.500 agriculteurs à travers 1.800 conventions.

«Nous pourrons toujours trouver des exploitants, la difficulté sera plutôt l’état du terrain, car avant de faire les semis d’ici à la fin mai, il faut préparer les sols. Certains doivent être préparés durant au moins un an ou deux pour avoir un rendement intéressant. Et nous sommes prêts à participer aux frais de remise en culture. Pour les propriétaires c’est un moyen de participer à l’effort de solidarité pour notre sécurité alimentaire», plaide Frédéric André. Si ses équipes ont déjà repéré des terrains privés dans la banlieue de Montpellier qui pourraient faire l’affaire, il a déjà reçu des coups de fil de collectivités ayant des terres en friche et prêtes à franchir le cap.

Si la Safer a développé ce dispositif, c’est que la région s’y prête. Si dans certaines parties du territoire français, la moindre parcelle est exploitée, dans les treize départements qui composent l’Occitanie il reste beaucoup d’hectares disponibles, notamment en raison de la spéculation foncière dans le périurbain ou après la vague d’arrachage des vignes ces dernières années.

Un changement sur le long terme

Une réflexion sur la mise en culture sur laquelle la chambre régionale d’agriculture planche depuis des mois, bien avant la crise en Ukraine. «Une équipe travaille sur ces questions-là de diversifications, notamment dans les légumineuses à travers le projet Fileg qui est en train de structurer cette filière. Cela nous permet de repenser nos grandes cultures et nos sources d’approvisionnement, de relocaliser», explique Christel Chevrier, cheffe du service «Productions végétales» à la chambre. Mais cette mutation ne se fera pas en un coup d’araire.

Car cela passe par la mise en culture des jachères ou des friches. Et pour y parvenir, il faut des engrais. Or cet automne, il sera certainement difficile de s’en procurer. Tout comme des semences. «Et pour obtenir certains rendements, il faudra avoir accès à l’eau. Cette question intervient alors qu’en même temps nous devons adapter les cultures au changement climatique», poursuit Christel Chevrier. Alors que la souveraineté alimentaire fait son grand retour à l’aune de la guerre en Ukraine, l’agriculture est aussi obligée de composer avec la hausse des matières premières pour avoir une rentabilité de ses productions mais aussi les enjeux sur le long terme de la ressource en eau, dont certaines cultures ont un grand besoin pour pousser.