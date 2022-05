Inventeurs en tout genre, Géo Trouvetout et autres créateurs de bonnes idées, le concours Lépine est de retour. Chaque année depuis 1901, il récompense l’invention la plus géniale ou inattendue. En 121 ans d’existence, de véritables merveilles y ont été primées : l’aspirateur, le stylo à bille, le fer à repasser à vapeur, les lentilles de contact… De vraies idées de génies.

Mais le concours Lépine, c’est aussi – et surtout – des objets farfelus. On s’est donc rendu à la Foire de Paris pour établir notre propre classement. Verdict.

Le Top 3 selon « 20 Minutes »

Numéro 1 : Le parapluie inversé

- JLD/20 Minutes

Le parapluie fait partie de ses indispensables qu’on ne sait jamais où ranger, et qu’on va donc oublier fortuitement dans un bar ou chez un ami. Ami qui d’ailleurs nous déteste d’avoir laissé notre parapluie trempé chez lui. Tout cela est révolu grâce au parapluie inversé, qui gomme à peu près tous les défauts cités : il tient sur lui-même, ce qui permet de le poser partout. Il n’est jamais mouillé quand on le referme grâce à son inversion et sa double toile, et se déplie plus facilement.

Last but not the least, il dispose d’une poignée, ce qui permet non seulement de le suspendre, mais également de le tenir par le bras, libérant notre main, très pratique pour les accros du portable que nous sommes. Bref, on adore.

Numéro 2 : La brosse WC sans poil

- JLD/20 Minutes

Il est temps de rentabiliser notre Bac + 5 et les 10.000 euros investis dans notre école de journalisme en vous parlant de brosse de toilettes. Fini les poils, place au silicone. Ce dernier aurait plusieurs avantages pour vos waters : il s’use et se salit moins que les poils, est antibactérien, se plie partout dans la cuvette et sèche automatiquement. Fini donc les brosses de la honte, humides et sales, dont on espère que personne ne se servira de peur qu’il découvre à quel point l’objet n’a que trop vécu.

Un design un peu futuriste en plus, pour une brosse qui a su nous convaincre.

Numéro 3. Le ferme-tout

- JLD/20 Minutes

Que serait une foire aux inventions sans un ferme-tout ? On vous parle ici d’une tige qui permet de refermer tout, mais alors vraiment tout. Etanche, imperméable, avec un tas d’objets et de sachets différents pour servir de démonstration. Pas forcément hyper innovant, certes, mais toujours efficace. Et clairement l’un des stands avec le plus de monde. Parfois, reprendre une idée simple, c’est la meilleure façon d’inventer.

Ils auraient pu gratter le podium mais échouent de peu :

La lotion antibuée de lunettes

- JLD/20Minutes

Le coronavirus a séparé les populations en deux : les fragiles et les non fragiles, ceux qui ont un balcon (ou mieux, un jardin) et ceux qui n’en ont pas, et ceux à la vision nickel vs les porteurs des lunettes. Pour nous autres binoclards, quelle tannée de porter un masque à l’extérieur en hiver ou dans les lieux clos, avec de la buée à la moindre inspiration. Ça masque notre vue et notre beau regard ténébreux (déjà que le masque cache notre sourire en coin). La lotion antibuée fait… ce que son nom indique, très pratique par temps épidémique.

Pourquoi elle rate le podium ?

La lotion aurait pu être notre favorite il y a quelques mois. Mais désormais, avec les beaux jours et la fin du masque en extérieur, elle a perdu de son côté vital. Certes, elle nettoie aussi très bien vos binocles, mais c’est quand même moins fou. Dommage pour elle, mais le timing, c’est important.

Les semelles automassantes

- JLD/20Minutes

La perfection au bout de la voûte plantaire. Vous n’avez qu’à insérer ces semelles dans vos chaussures et go, il n’y a plus qu’à marcher pour découvrir une sensation de massage à chaque pas. On a testé, effet garanti dès la première foulée. Un petit pas pour l’Homme, un grand pour le confort de vos marches.

Pourquoi elle rate le podium ?

Il s’agit plus de confort que de répondre à une problématique. Après tout, on a marché toute notre vie sans et on s’en est très bien sorti, contrairement à ce parapluie insupportable à caser ou cette brosse toilette cradingue. Et on reste un peu sceptique sur son état après quelques longues randonnées.