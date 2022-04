Baisse du pouvoir d’achat, hausse du coût du carburant et de l’énergie, etc. L’idée d’un chèque alimentaire versé aux ménages chaque mois, « pour favoriser une alimentation de qualité », devrait très prochainement se concrétiser.

Le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, a annoncé, le 17 avril, une mise en œuvre « dès après l’élection ». Nous y sommes. 20 Minutes fait le point sur les contours de cette promesse électorale.

Quel est l’objectif de ce chèque alimentaire ?

En premier lieu, faire face au contexte : l’inflation en France a bondi de 4,8 % sur un an en avril après 4,5 % un mois plus tôt selon les chiffres publiés ce vendredi matin par l'Insee. Et donc, comment, en parallèle, permettre aux plus modestes « de bien se nourrir » ? C’est l’ambition affichée par ce chèque alimentaire.

Cette mesure avait été annoncée par Emmanuel Macron dès décembre 2020 devant la Convention citoyenne pour le climat. « L’idée, c’est de dire que vous avez aujourd’hui près de huit millions de nos concitoyens qui ont du mal à avoir accès aux productions locales, aux productions de qualité, à nos productions françaises en réalité et donc il faut leur donner un coup de pouce pour les aider à acquérir cela », avait explicité, dimanche 17 avril, sur France 3, Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture.

Quel serait le montant de ce chèque alimentaire, et pour qui ?

Le député LREM, Grégory Besson-Moreau, qui a travaillé sur le sujet pour la campagne de Macron, a évoqué il y a quelques jours « un chèque de 50 à 60 euros par mois », ce qui représente « un budget de quatre à six milliards d’euros par an ». Sur France Bleu, le 22 mars 2022, Emmanuel Macron a parlé d’un dispositif destiné aux « classes modestes » et aux « classes moyennes ».

Comment distribuer ce chèque alimentaire ?

Faut-il confier sa distribution aux centres communaux d’action sociale (Ccas) ? Mettre en place un partenariat avec « les réseaux de marchés, de producteurs, d’épiceries locales, mais aussi de grande distribution » pour matérialiser les produits éligibles ? Les contours restent très flous. Une carte sur laquelle la somme serait créditée, à l’image des tickets-restaurant ? Ou tout simplement une aide qui ne dépendrait d’aucune condition de dépense ?

« Ce qui serait dommage, c’est que l’on fasse des chèques alimentaires pour les Français, qui soient dépensés dans les commerces les plus chers », a relevé, amer, hier, Michel-Edouard Leclerc, patron du groupe de supermarchés, sur BFMTV. « C’est un comble, si l’on fait un chèque alimentaire, c’est pour aider les gens qui ont peu d’argent, qui sont chez nous, chez Lidl, Aldi… », a-t-il insisté.