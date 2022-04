Les prix continuent d’augmenter en France encore ce mois-ci. Après avoir atteint 3,6 % en février et 4,5% en mars en rythme annuel, l’inflation a toutefois été modérée en avril pour s’établir à 4,8 % sur un an, selon une première estimation publiée vendredi par l'Insee.

Si une moindre accélération des prix de l’énergie a été observée au cours du dernier mois, ceux-ci ont tout de même progressé de 26,6 % sur un an, après avoir bondi de 29,2 % en mars. Dans cette première estimation, l’Insee estime qu’en avril, « les prix de l’énergie se replieraient en lien avec la baisse des prix des produits pétroliers, et ceux des produits manufacturés ralentiraient ».

Inflation de 3,8 % sur un an pour l’alimentation

En revanche, la valse des étiquettes s'accélère dans l'alimentation, les services et les produits manufacturés. Sur l’alimentation, l’inflation atteint 3,8 % sur un an, après une progression de 2,9 % en mars. Les prix des produits manufacturés et des services progressent respectivement de 2,7 % et de 2,9 % par rapport au mois d’avril 2021.

Sur un mois, les prix à la consommation croissent de 0,4 %, après 1,4 % entre février et mars 2022. L’indice harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison au niveau européen, augmente pour sa part de 5,4 % en rythme annuel, après 5,1 % en mars.

La France, loin d’être la seule

Une tendance que l’on observe dans toute l’Europe. Jeudi, l'Allemagne a ainsi annoncé un taux d’inflation de 7,4 % sur un an en avril, après 7,3 % en mars. Le même jour, l’indicateur atteignait 8,4 % en Espagne, en recul par rapport au mois de mars (9,8 %).

Le chiffre de l’inflation en Italie est quant à lui attendu plus tard dans la matinée de vendredi. Jeudi, le vice-président de la Banque centrale européenne Luis de Guindos avait jugé l’inflation en zone euro « très proche » de son pic.