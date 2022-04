« Vous voulez le ticket de caisse ? »… A partir du 1er janvier 2023, on pourrait ne plus vous poser la question. Un décret visant à supprimer le ticket de caisse en magasin est en cours de consultation au Conseil national de la Consommation. Si aujourd’hui, il sort automatiquement une fois vos achats réglés, ce ne serait plus le cas, « sauf demande contraire du client », selon l’article 49 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

Mais ce projet n’est pas du goût des associations de consommateurs. L’ADEIC, l’ AFOC, l’ ALLDC, le CNAFAL, la CNAFC, la CSF, Familles de France, la FNAUT, Familles Rurales, INDECOSA-CGT, l’ UFC-Que Choisir et l’ Unaf sont inquiets pour les consommateurs. Selon elles, un ticket de caisse devrait systématiquement leur être proposé, afin que leurs droits restent assurés.

Pour notre prochain Brief Conso, nous vous proposons de poser toutes vos questions sur cette éventuelle suppression. Un expert de l’UFC-Que Choisir, notre partenaire, y répondra en vidéo.

Vous souhaitez savoir pour quelles raisons le ticket de caisse pourrait être supprimé ? Si cela aurait un vrai impact sur l’environnement ? Vous vous demandez pourquoi l’obtention d’un ticket de caisse est importante pour, vous, consommateurs ? Quels risques encourent les clients si on ne leur en délivre plus ? Quelles alternatives leur seraient proposées ?