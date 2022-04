Ils font petit à petit leur place aux côtés des vins de Bordeaux ou de Bourgogne. Les vins du val de Loire (vignobles de Nantes, d’Anjou, de Saumur ou de Touraine) viennent de vivre une année record en termes de vente à l’étranger, s’est félicitée l’interprofession InterLoire jeudi. En 2021, après quatre années de croissance, ils ont atteint « leur plus haut niveau historique à l’export, tant en volume qu’en valeur ».

Dans le détail, le chiffre d’affaires généré par ces ventes s’établit à 373 millions d’euros (+ 24,2 %). C’est aux Etats-Unis, en Belgique et aux Pays-Bas, où l’on semble particulièrement raffoler des vins blancs et des fines bulles, que son développement est le plus dynamique.

Renforcer encore sa présence

Le mouvement devrait se poursuivre ces prochaines années avec « deux cépages ligériens emblématiques (le sauvignon blanc et le chenin) dans le top 5 des cépages blancs les plus demandés » par les acheteurs.

Une stratégie gagnante pour InterLoire, qui annonce investir en 2022 quelque 3,2 millions d’euros dans un plan d’action « visant à renforcer la présence des vins du val de Loire à l’export ». Une soixantaine de journalistes internationaux sont par exemple attendus à Angers, la semaine prochaine, pour des visites et des dégustations.