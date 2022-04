« Si j’ai été obligée de faire un prêt à l’étranger – c’est de notoriété publique –, c’est parce qu’aucune banque française n’a voulu m’accorder de prêt, a lancé Marine Le Pen à Emmanuel Macron lors du débat présidentiel mercredi. Vous avez trouvé ça tellement scandaleux que vous avez fait voter une loi sur la banque de la démocratie que vous n’avez jamais mise en œuvre. »

Cette banque de la démocratie est l’un des grands serpents de mer du quinquennat Macron, avec la réforme des retraites et autres projets repoussés. Et vu que le concept peut paraître un peu flou, 20 Minutes vous récapitule l’histoire.

C’est quoi ce concept ?

L’idée d’une banque de la démocratie est de créer une banque publique, inspirée de la Banque publique d’investissement, destinée à permettre aux partis de se financer de manière transparente sans passer par une banque privée, et de permettre à tous les partis disposant des garanties nécessaires de pouvoir faire campagne.

« Le but est d’offrir aux candidats à la présentielle des emprunts auprès d’une entreprise publique bienveillante pour organiser leur campagne, et qui propose un taux d’intérêt plus faible qu’une banque privée », contextualise François Levêque, professeur d’économie à Mines-ParisTech.

Quelles sont les origines de ce projet ?

Remontons un quinquennat en arrière. Au cours de la campagne électorale 2017, François Bayrou, président du Mouvement démocrate (Modem), propose au candidat Emmanuel Macron son soutien sous conditions. L’une d’elles est notamment la création de cette fameuse banque de la démocratie. Une fois élu, Emmanuel Macron nomme François Bayrou ministre de la Justice. Le néo-Garde des sceaux place son idée de banque dans son projet de loi pour la confiance dans la vie politique. Il cite notamment les difficultés de son propre parti, le Modem, pour trouver des fonds de campagne lors des présidentielles précédentes. Lors de la présentation de son projet de loi, en juin 2017, le ministre déclare : « Il est insupportable qu’une banque privée ait droit de vie ou de mort sur une formation politique »

Tout est donc bien parti pour la banque de la démocratie. Mais la politique c’est comme le football : tout va très vite. François Bayrou rend son tablier de ministre après un mois et quatre jours seulement, rattrapé par l’affaire des assistants parlementaires du Modem au Parlement européen. La loi pour la confiance dans la vie politique est tout de même adoptée le 15 septembre 2017. Notamment l’article 30, qui autorise le gouvernement à prendre, dans un délai de neuf mois, par ordonnance, les mesures nécessaires pour que « les candidats, les partis et les groupements politiques puissent, en cas de défaillance avérée du marché, assurer, à partir de novembre 2018, le financement des campagnes électorales par l’obtention de prêts, avances, ou garanties ».

Pourquoi le projet n’a-t-il jamais abouti ?

Deux semaines après le début de l’examen du texte, le Conseil d’Etat se montre sceptique sur l’utilité d’une telle banque de la démocratie, ayant peur d’un doublon avec une autre création de la Loi pour la confiance : le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, censé aider les partis à se financer. Fin de l’histoire en juillet 2018, lorsque la ministre de Justice d’alors, Nicole Belloubet, enterre le projet de la banque de la démocratie. Toujours avec la justification du médiateur du crédit, censé être suffisant pour aider les partis. L’intérêt d’une telle banque est des plus limités, selon la ministre, car, dit-elle, « l’accès au crédit, pour se concentrer sur ce sujet, relève moins d’une absence d’offre bancaire, que viendrait combler la banque de la démocratie, que de questions d’informations ou de délais, qui pourraient être réglées par le médiateur du crédit ».

« Nous sommes alors, et encore aujourd’hui, dans une période économique où le taux d’intérêt des banques privées est faible, ce qui rend encore plus faible l’intérêt de cette banque de la démocratie », rajoute François Levêque.

Cette loi peut-elle revenir ?

Mais comme le montre la référence de Marine Le Pen mercredi soir, l’idée n’est pas enterrée pour tout le monde. Le Rassemblement national, qui dit avoir été contraint d’emprunter à une banque russe en 2014, car aucune institution européenne ou française ne voulait lui prêter d’argent, a relancé le débat. François Bayrou, désormais Haut-commissaire au plan, relance d’ailleurs souvent le sujet.

En 2020, le rapporteur des crédits de la mission « financement de la vie politique », le sénateur Les Républicains Jacques Genest, estimait que « le financement de la vie politique se heurte à certaines imperfections de marché » et qu'« il ne faut pas fermer le dossier de la banque de la démocratie ».

Mais cette présidentielle 2022 pourrait au contraire convaincre de ne pas mener le projet à bien, selon François Levêque : « Voir les partis comme EELV ou LR devoir rembourser leur frais de campagne montre qu’il ne faut pas trop faciliter les emprunts, et qu’il est bien et sain de limiter les dépenses électorales en rendant difficile d’emprunter de l’argent. Le pays souffre d’une grande défiance envers les partis et les politiques, je ne suis pas certain que recevoir de l’aide publique pour lancer des campagnes améliore les choses »