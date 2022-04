« Le temps, c’est super important, il faut que tout se fasse en moins de 15 secondes, je valide et hop », lance Brahim Ben Ali à ses deux comparses, l’un chef de projet, l’autre avocat. Dans les locaux de Maître Jérôme Giusti, ce mercredi 20 avril, le futur d’une application « made in France » de VTC se dessine. Une app créée par un chauffeur syndicaliste qui veut offrir une tarification transparente à ses clients et clientes.

L’idée a émergé en novembre 2019, quand Brahim Ben Ali, qui n’est pas encore le secrétaire général de l’intersyndicale nationale VTC (INV), coordonne le blocage de sites Uber à Paris et en banlieue parisienne. La bataille est rude et le syndicaliste est déconnecté de la plateforme. Brahim Ben Ali constate un rapport de force qu’il qualifie de « déséquilibré », et rêve d’une application concurrente, qui respecterait les droits des conducteurs et conductrices et ne lui prendrait pas les 25 % de revenus que ponctionne Uber. « On veut protéger l’avenir du Code du travail, alors il faut créer une alternative à l’ubérisation », explique à 20 Minutes le syndicaliste.

Certification par l’Afnor

Dans la petite salle de travail de la rue Prony, dans le 17e à Paris, les idées fusent pour accomplir ce dessein. « Il y a un truc à jouer sur la location de véhicules électriques ou hybrides », rebondit Jamin Rubio, directeur du projet. « Si on fait baisser les charges fixes, on pourra augmenter les salaires des chauffeurs », embraye maître Gusti.

Prix et « salaires », le nerf de la guerre. « Par rapport à Uber, nous n’aurons pas de fourchette de prix, nous serons transparents sur la tarification », avance Brahim. La plateforme ambitionne de servir les particuliers mais aussi les entreprises, en garantissant pour les rassurer une certification par l’Afnor. « Nous revoyons la prestation de A à Z, et les chauffeurs auront une formation », prévient aussi Brahim.

Plus de 2.000 personnes en liste d’attente

Environ 600 conducteurs et conductrices ont confirmé leur intérêt pour le projet, qui prendra la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), qui permet d’avoir des partenaires publics et revêt un caractère d’utilité sociale. Chacun de ces chauffeurs a déjà payé près de 300 euros de frais de pré-inscription puis devra débourser ensuite 500 euros pour avoir une part dans l’entreprise. Les chauffeurs et chauffeuses seront donc tous et toutes sociétaires…

L’idée séduit, puisque la plateforme en devenir revendique plus de 2.000 personnes en liste d’attente. « On va ouvrir progressivement, explique Brahim Ben Ali. C’est compliqué d’intégrer plus vite de nouveaux sociétaires car les décisions se font par vote démocratique, et [c’est problématique] si des chauffeurs arrivent en cours de route sans avoir rien suivi… »

La Seine-Saint-Denis finance et soutient

Un tel projet n’a pas manqué d’attirer le département de la Seine-Saint-Denis, où les VTC sont devenus ces dernières années l’un des premiers secteurs de création d’entreprises. Le département enregistre en effet près de 16.000 cartes de VTC. La collectivité s’est donc engagée à financer le projet à hauteur de 25.000 euros, soit le maximum permis par les statuts de la SCIC.

« Face à l’ubérisation de l’économie, avec toutes les formes de précarité que cela entraîne, c’est une belle réponse de la part de gens qui s’organisent entre eux pour porter de l’en-commun, et montrer qu’on peut faire autrement, en développant des protections. Les travailleurs ont des droits, ont droit à un salaire décent, à une vie de famille », commente Stéphane Troussel, le président du département.

« L’ubérisation a démarré là-bas, dans le 93 »

L’élu juge le projet également « porteur d’emplois », au moment où la Seine-Saint-Denis s’apprête à accueillir des grands évènements comme la Coupe du monde de rugby en 2023, les Jeux olympiques 2024 ou potentiellement en 2028 le statut de capitale de la culture. « L’ubérisation a démarré là-bas, dans le 93. Uber est allé démarcher directement dans les quartiers populaires, il fallait qu’on boucle la boucle », abonde Brahim Ben Ali.

Selon le syndicaliste, un nouveau partenaire vient de se greffer tout récemment, l’Urssaf Ile-de-France, qui accompagnera la plateforme sur la formation et le suivi fiscal, notamment. Pour l’instant, la « coopérative des chauffeurs de VTC » n’a pas de nom officiel, mais ça ne saurait tarder, la société Nommart a été missionnée. Le lancement officiel est prévu pour septembre.