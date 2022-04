C'est un niveau inédit depuis les années 1980, a indiqué vendredi l'Insee, confirmant sa première estimation publiée fin mars. Après 3,6% en février, la hausse de l'indice des prix à la consommation (inflation) s'est établie à 4,5% en mars. Comme ces derniers mois, cette accélération de l'inflation s'explique par la hausse des prix de l'énergie, qui ont encore progressé de 29,2% en mars, après +21,1% en février. Ils sont notamment tirés par les produits pétroliers (+43,5%), conséquence des tensions sur les marchés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Une revalorisation du Smic

L'augmentation des prix de l'alimentation s'est aussi accrue, avec une hausse de 2,9%, après 2,1% en février. Les produits frais connaissent en particulier une augmentation de 7,6% sur un an. À l'inverse, les prix des produits manufacturés ont un peu ralenti (+2,1%, après +2,2% en février).

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison au niveau européen, s'affiche en hausse de 5,1% sur un an, après +4,2% en février. Cette forte inflation a entraîné une revalorisation automatique du Smic au 1er mai prochain. Fin mars, le ministère du Travail avait indiqué qu'elle serait comprise entre 2,4 et 2,6%, soit entre 30 et 35 euros brut par mois. Le Smic s'élève actuellement à 1.603 euros brut par mois.