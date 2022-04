Après les vagues Covid-19, « pas de vague de faillites à venir ». Tout du moins, « à ce stade », selon la Banque de France. Celle-ci a publié, mercredi, les chiffres provisoires des défaillances d’entreprises sur les 12 derniers mois, ils sont en hausse de 6,3 %. Une augmentation a interprété avec précaution.

En effet, durant la période de référence allant d’avril 2020 à mars 2021, le nombre de défaillances était très faible du fait de la pandémie, qui a entraîné la fermeture temporaire des tribunaux de commerce, et des mesures de soutien en trésorerie aux entreprises. Aussi le nombre de déclarations de cessation de paiements reste-t-il inférieur de 45 % par rapport à mars 2019.

Retour à une situation plus normale au sortir de la pandémie

La reprise des défaillances s’accélère néanmoins, la hausse pour février n’ayant été que de 2,9 %, selon les chiffres définitifs publiés par la Banque de France. À un peu moins de 30.000 sur 12 mois en mars, le nombre de défaillances reste toutefois encore inférieur de 36,6 % à celui relevé deux ans plus tôt.

Au ministère de l’Économie, on explique qu’il s’agit d’un retour à une situation plus normale au sortir de la pandémie. « Il est important de ne pas figer une économie. Une économie croît dès qu’il y a une respiration du tissu d’entreprises », selon un conseiller.

Les TPE de moins de 11 salariés sont les plus touchées par les défaillances

C’est dans le secteur transport et entreposage que l’augmentation du nombre de cessations de paiements a été le plus rapide, à 17,6 %, détaille la Banque de France. Ce secteur a été marqué par un très fort nombre de créations d’entreprises durant la pandémie dans les services de livraison. La construction suit avec une hausse de 16,7 % des défaillances, devant l’information et communication avec 11,6 %. À l’inverse, les déclarations de cessation de paiements continuent à être en baisse pour l’hébergement et la restauration (-8,8 %).

Par taille d’entreprises, ce sont les très petites (TPE), comptant moins de 11 salariés, qui connaissent une reprise marquée des défaillances, en hausse de 23,7 % sur un an, tandis que les grosses PME de 50 à 249 salariés connaissent, elles, une baisse des défauts de paiement d’un même ordre de grandeur (-23,4 %). Et seules 23 faillites d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de grands groupes ont été notifiés, soit une chute de 55,8 %.

Le cabinet Altares a publié de son côté lundi une étude faisant état d’une progression de 34,6 % des défaillances d’entreprises sur un an au premier trimestre, avec une méthodologie différente, qui comptabilise notamment les procédures de sauvegarde exclues par la Banque de France, laquelle ne prend en compte que les situations de cessation de paiement, c’est-à-dire les liquidations et procédures judiciaires.