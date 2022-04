Tout comme en Europe, les Etats-Unis sont touchés par une forte inflation. En mars, le pays-continent a ainsi vu ses prix augmenter de 8,5 % sur un an, contre 7,9 % en février, selon l’indice des prix à la consommation (CPI) publié mardi par le département du Travail. Il s’agit de son plus haut niveau depuis plus de 40 ans.

La particularité de ce mois de mars, c’est qu’il est le premier à intégrer entièrement l'effet de la guerre en Ukraine, puisque l’invasion russe a débuté le 24 février dernier. Ainsi, sur un mois, l’inflation s’élève à 1,2 %, contre 0,8 % en février. Les seuls prix de l’essence ont flambé de 18,3 % par rapport au mois dernier, et représentent plus de la moitié de l’inflation, venant s’ajouter aux pénuries de biens et de main-d’œuvre. Les prix du logement et de l’alimentation participent également à cette hausse, précise le département du Travail.

Mais l’inflation sous-jacente ralentit

Cependant, en excluant les prix de l’énergie et de l’alimentation, l’inflation dite sous-jacente ralentit par rapport à février, à 0,3 % contre 0,5 %. Sur un an en revanche, elle s’accélère, et atteint 6,5 %, son plus haut niveau depuis août 1982.

La Maison Blanche avait pris les devants lundi, avertissant que l’inflation serait « extraordinairement élevée », et a annoncé mardi une série d’initiatives visant à augmenter l'utilisation et la production de biocarburant, dans l’espoir de faire baisser les prix à la pompe.