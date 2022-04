Le dispositif de prise en charge des coûts fixes des discothèques et bars dansants ayant dû fermer à cause de la pandémie de Covid-19 va être élargi et complété d’une nouvelle aide, selon un décret publié mardi au Journal officiel.

Les établissements fermés en décembre 2021 et janvier 2022 vont pouvoir bénéficier de l’aide dite « renfort » du gouvernement, qui compense certaines charges des entreprises sur ces deux mois, dès lors qu’ils pourront justifier d’une perte de 30 % de chiffre d’affaires, au lieu de 50 % jusqu’à présent. Pour tenir compte de ce changement, le délai de dépôt des demandes d’aide est rallongé jusqu’au 30 avril.

Une aide versée automatiquement

Le décret instaure également une « aide complémentaire », qui correspond à 50 % de l’aide perçue pour le mois de décembre. « Elle est versée automatiquement, sans démarche de la part des entreprises, par la direction générale des finances publiques », précise-t-il.

Le dispositif des « coûts fixes » avait été instauré pour les discothèques par un décret du 4 janvier. Il permet de compenser 100 % des charges dites « renfort », qui correspondent notamment aux impôts, salaires et charges sociales ainsi qu’aux achats consommés. Les discothèques et bars dansants ont depuis rouvert le 16 février, après deux mois de fermeture liée à la pandémie.