C’est sa plus grosse vente depuis le début de l’année. Airbus vient d’enregistrer une méga commande de BOC Aviation, un loueur basé à Singapour. Le groupe aéronautique vient de signer avec cette filiale de Bank of China une commande ferme de 80 avions de la famille A320neo. Elle comprenant 10 A321XLR, 50 A321 neo et 20 A320 neo.

« Il s’agit de la plus importante commande unique que nous ayons jamais passée et elle portera à 546 le nombre total d’appareils Airbus achetés depuis notre création », a indiqué dans un communiqué Robert Martin, le directeur général de BOC Aviation. Une nouvelle qui permet à Airbus de continuer à garnir son carnet de commandes déjà bien rempli, avec l’ambition de continuer à monter en cadence pour produire les appareils de la famille A320, son best-seller.

Fin février 2022, le groupe aéronautique comptait plus de 7.900 commandes de plus de 120 clients pour ses appareils de la famille A320 neo. Depuis la mise en service il y a six ans de la nouvelle version de son monocouloir, Airbus en a livré plus de 2.100 avions.