L’embellie se confirme pour Airbus. L’avionneur, qui avait déjà annoncé son intention d’embaucher 6.000 personnes en 2022, précise ce jeudi que 1.500 de ces recrutements se feront en France d’ici fin juin. Une bonne nouvelle notamment pour Toulouse qui bénéficiera de 800 créations de postes.

« A ces 1.500 recrutements en France s’ajouteront aussi 1.500 intérimaires et 1.500 stagiaires et alternants », a détaillé ce jeudi Mikaël Butterbach, le DRH d’Airbus pour la France, dans les colonnes de La Dépêche du Midi. Le constructeur franco-allemand créera également au cours de l’année 1.500 emplois Outre-Rhin, 750 au Royaume-Uni, 750 en Espagne et 1.500 dans le reste du monde.

Dans toutes les branches

Ces embauches concernent toutes les activités du groupe, de l’aviation commerciale aux hélicoptères en passant par les activités de Défense. Et leur nombre pourrait revu à la hausse à la fin du premier semestre.

Cette augmentation des effectifs arrive après l’annonce de bénéfices exceptionnels pour Airbus, à 4,2 milliards d’euros, en 2021. Mais aussi après une année 2020 marquée par une paralysie du trafic aérien provoquée par la crise sanitaire et durant laquelle l’avionneur avait supprimé 15.000 postes dans le monde.