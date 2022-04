Frédéric Mary a le sourire. Un mois après avoir ouvert son gîte de 13 couchages, à Nort-sur-Erdre au nord de Nantes, les réservations sont déjà au rendez-vous. « C’est complet pour cet été et rempli à 80 % jusqu’à la fin de l’année, calcule le propriétaire. La clientèle est variée, avec beaucoup de familles qui veulent se retrouver pour un week-end ou des vacances. » A trois mois des congés d’été, et après la crise sanitaire qui a chamboulé le secteur, c’est l’optimisme qui semble dominer chez ces professionnels du tourisme. A tel point que l’association Gîtes de France de Loire-Atlantique s’attend même à « une meilleure année que 2019 », avec « des gens qui se projettent » et « une clientèle plus jeune ».

Les signaux semblent d’ailleurs au vert partout dans le département. « En 2021, nous avons eu une bonne surprise, nous voulons transformer l’essai, indique ce mercredi Agnès Broquet, directrice tourisme durable de Loire-Atlantique développement. L’année 2022 s’annonce très positive, avec des tendances de réservation rassurantes, même s’il est toujours difficile pour les gens d’anticiper, dans un contexte international compliqué. Dans les campings, on s’attend à un retour à la normale, avec un vrai retour de la clientèle anglaise. Les séjours scolaires et groupes repartent aussi, c’est de bon augure pour juillet et août après un début d’année encore timide. »

« Une destination résiliente »

Avec la hausse du prix de l’énergie, un essor du tourisme vert et durable, ou encore les difficultés d’obtenir des papiers d’identité, Agnès Broquet pressent « un nouvel été français ». Et la Loire-Atlantique compte une nouvelle fois tirer son épingle du jeu. D’abord car la clientèle étrangère ne représente historiquement que 15 % des visiteurs. Mais aussi parce que les autres, principalement des Franciliens, Ligériens ou Bretons, trouvent ici « une diversité de l’offre et une simplicité d’accès », entre randonnées dans le vignoble, itinéraires cyclables, activités nautiques, tourisme urbain et bien sûr les belles plages du littoral. « Nous avons été une destination résiliente, observe Agnès Broquet. Le développement de cette offre de tourisme de proximité doit permettre de fidéliser encore davantage notre clientèle. »