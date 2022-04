L’union fait la force. Les salariés d’un entrepôt d’Amazon à New York ont voté en nette majorité en faveur de la création d’un syndicat, une première aux Etats-Unis pour le géant du commerce en ligne depuis sa création il y a près de 30 ans. Selon un décompte retransmis en ligne, 2.654 employés ont coché « oui » pour être représentés par l’organisation Amazon Labor Union, créée il y a près d’un an, contre 2.131 ayant voté « non ».

History: The first Amazon warehouse to successfully unionize is JFK8 on Staten Island. @Shut_downAmazon of @amazonlabor celebrates: pic.twitter.com/mDSqY9EE0I — Emily Ngo (@emilyngo) April 1, 2022

Chris Smalls, le président de l'organisation Amazon Labor Union, créée il y a près d'un a, qui a mené ce combat qui était loin d’être gagné, a fait sauter le bouchon et bu une gorgée de champagne pour l’occasion, lançant devant les caméras : « Aucun mot ne peut décrire ce sentiment. On a sué sang et larmes pour ce moment ! »

Au total, 8.325 travailleurs de l'entrepôt JFK8 situé dans le quartier de Staten Island, dans une grande zone industrielle, étaient sur la liste des votants, même si une partie ne travaille plus à Amazon. Ils étaient appelés à voter en personne dans une tente installée devant le bâtiment, du 25 au 30 avril. 4.852 personnes ont glissé un bulletin dans l'urne.

Ballotage dans l'Alabama

Amazon, l'un des plus gros employeurs aux Etats-Unis, avait réussi jusqu'ici à repousser les velléités des salariés souhaitant se regrouper dans le pays. Le groupe fait aussi face à deux autres batailles. De l'autre côté de la rue de l'entrepôt JFK8, quelque 1.500 salariés du centre de tri appelé LDJ5 sont appelés à voter pour ou contre la création d'une autre antenne de l'ALU, du 25 au 29 avril.

Plus au sud du pays, à Bessemer dans l'Alabama, le syndicat national de la distribution RWDSU que des employés voulaient rejoindre semblait parti pour une possible deuxième défaite contestée. Jeudi soir, le "non" menait avec 993 bulletins, contre 875 "oui", mais il restait 416 bulletins dits "disputés", qui décideront du résultat. Une audience doit décider dans les prochaines semaines ce qui sera fait de ces bulletins.