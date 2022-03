Attention aux arnaques. Ce lundi, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a pointé du doigt des propositions frauduleuses d’investissement dans les titres de grandes entreprises à un prix inférieur à leur cours officiel. Certaines de ces propositions concernent des géants américains de la tech.

Ces offres frauduleuses d’achat d’actions d’entreprises cotées à prix préférentiel concernent « par exemple des valeurs technologiques américaines ou des valeurs françaises bien connues du grand public », détaille le gendarme boursier dans un communiqué.

Usurpation d’identité

Elles sont l’œuvre d’acteurs non autorisés ou usurpant l’identité d’établissements financiers européens et peuvent être présentées sous la forme de livrets, tels qu’un « livret GAFA avec capital garanti et une indexation à la performance des actions Google Amazon Facebook Apple », ou un « livret Tesla Apple Facebook ».

De faux intermédiaires proposent également d’acheter des actions Française des jeux (FDJ) à prix prétendument décoté, ajoute l’AMF qui avait déjà alerté le public sur ces propositions frauduleuses d’achat d’actions FDJ en novembre 2019.

Plus d’une centaine de réclamations

Peu après avoir effectué les virements, les victimes ne parviennent plus à joindre les faux conseillers ni à récupérer leurs fonds.

Depuis le printemps 2021, l’AMF affirme avoir reçu plus d’une centaine de réclamations et signalements concernant ce type de propositions d’investissements dont le préjudice moyen s’élève à 55.000 euros pour les épargnants lésés, généralement sollicités par mail ou par téléphone, après avoir laissé leurs coordonnées sur des formulaires de contact sur Internet.