Après deux années noires à cause de la crise sanitaire et du crash du trafic aérien, Airbus a repris des couleurs l’an dernier en réalisant un bénéfice net de 4,2 milliards d’euros, battant son record de 2018. Une embellie qui va bénéficier aussi aux salariés. Après plusieurs semaines de négociations, parfois tendues, les syndicats et la direction du groupe viennent de conclure un accord.

Au cours de la prochaine année, entre juillet 2022 et juin 2023, une hausse des salaires de 3,9 % a été entérinée selon le syndicat CFE-CGC. Une augmentation qui se poursuivra l’année suivante par une hausse de 2,9 % des salaires.

Selon la direction d’Airbus, c’est la plus forte hausse de salaires enregistrée au sein du groupe au cours de ces vingt dernières années. On est loin des 6,5 % par an demandé par la CGT, la CFDT et l’Unsa qui avait appelé à la grève au cours des dernières semaines. Mais plus près des 4 % réclamés par FO, le premier syndicat chez Airbus.

FO, CGC et CFTC ratifient l’accord

L’accord, qui concerne les salariés en France, a été signé par les trois principales organisations syndicales de l’avionneur européen : FO, la CFE-CGC et la CFTC. Il concerne les 24.000 salariés de la vision avion et les 13.000 d’Airbus Atlantique.

Les négociations sont « toujours en cours, et en bonne voie » chez Airbus Defence & Space et Airbus Hélicoptères (Marignane et Le Bourget, 9.000 salariés) sur des bases « à peu près similaires », a indiqué une porte-parole de la CFE-CGC.

Pour la CGT (10 % des salariés), cet accord reste « inacceptable ». « Qu’il soit signé sur deux ans est complètement incompréhensible, surtout dans le contexte actuel des plus mouvants, avec une inflation qui galope de jour en jour », a réagi Michel Molesin, le coordinateur CGT pour le groupe Airbus.