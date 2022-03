Dernière chance pour les « oubliés » de l'« indemnité inflation ». Le gouvernement a lancé ce vendredi une plateforme pour que les derniers Français éligibles à cette aide de 100 euros puisse la toucher. Lancée en octobre, elle devait concerner 38 millions de personnes. Mais début mars, le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt avait indiqué sur Sud Radio que pour l’instant, « 36,7 millions de Français » l’avaient perçu.

Parmi ces « oubliés », estimé à des « dizaines de milliers », on trouve des personnes dont les « coordonnées (bancaires) n’étaient pas disponibles, puissent faire valoir leurs droits », avait expliqué Olivier Dussopt. Enfin, des publics doublement éligibles au versement de l’indemnité, ainsi que certaines personnes employées à domicile, ne l’ont pas reçu non plus.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

La plateforme est enfin accessible

Pour remédier à cela, ces personnes sont invitées à se rendre sur le site https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr. Il faudra qu’elle se munisse de leur numéro fiscal et de leur numéro de sécurité social. Cette indemnité a été lancée par le gouvernement pour compenser la nette reprise de l’inflation constatée depuis l’automne.

Qui peut prétendre à l’indemnité inflation ? Tous les Français (salariés du privé, demandeurs d’emploi, travailleurs indépendants, fonctionnaires, retraités, bénéficiaires des minima sociaux…) qui perçoivent moins de 2.000 euros net par mois sont concernés. L’indemnité est versée par l’employeur ou l’organisme dont dépend le bénéficiaire. Mais si aucun RIB ou Iban n'a été transmis, il ne peut pas y avoir de paiement. C’est l’une des raisons pour lesquelles certains bénéficiaires n’ont pu recevoir l’indemnité. Ceux qui cumulent plusieurs statuts sont aussi pénalisés.