Emmanuel Macron s’est entretenu ce lundi avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. L’objectif de cette entrevue étant de « faire converger des solutions efficaces afin de limiter l’augmentation des prix du gaz, de limiter l’impact sur les prix de l’électricité, d’avoir des solutions de stockage commun en Europe et de diversifier nos sources d’approvisionnement », a déclaré le chef de l’Etat.

La priorité est de « préparer la protection des ménages et des entreprises à court terme, et notre capacité à résister à moyen terme », en préservant « notre sécurité énergétique pour l’hiver prochain », a-t-il ajouté face à la presse. Cette urgence figure en bonne place au menu du sommet européen de jeudi et vendredi à Bruxelles, où se tiendront également des sommets de l’Otan et du G7 avec le président américain Joe Biden.

Vers des achats et un stockage « communs » du gaz

Pedro Sanchez a rencontré vendredi à Rome les dirigeants italiens, grec et portugais pour « définir une approche commune » afin de « pousser la Commission européenne et les autres pays membres à adopter des mesures importantes de protection pour tous les Etats », selon le chef du gouvernement italien Mario Draghi, en évoquant des achats et un stockage « communs » du gaz.

Après la visite du dirigeant espagnol, Emmanuel Macron participe à une visioconférence sur l’Ukraine avec Joe Biden, le Britannique Boris Johnson, l’Allemand Olaf Scholz et Mario Draghi. Il doit ensuite recevoir Sauli Niinisto, le président de la Finlande, pays en première ligne face à la Russie.

L’Allemagne s’est opposée à un embargo immédiat sur les hydrocarbures russes, dont elle dépend fortement. Le Kremlin a estimé lundi qu’un potentiel embargo européen sur le pétrole russe frapperait « tout le monde ».