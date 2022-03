Cent dix milliards de dollars, soit 99 milliards d’euros.. C’est le bénéfice net que la Saudi Aramco, la compagnie pétrolière saoudienne, indique avoir réalisé en 2021. Contre 49 milliards de dollars un an plus tôt… Cela fait donc une hausse de 124 % de son bénéfice net en 2021 par rapport à 2020, dépassant les niveaux pré-pandémie

En 2019, Saudi Aramco avait annoncé un bénéfice net de 88,2 milliards de dollars en 2019, avant que la pandémie de coronavirus ne frappe les marchés avec des pertes considérables pour les secteurs du pétrole et de l’aviation notamment.

Une annonce dans un contexte de tension

L’annonce d’Aramco survient dans un contexte de tension sur les marchés pétroliers, les cours du pétrole ayant fortement augmenté à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle intervient aussi quelques heures après une nouvelle attaque des rebelles Houthis du Yémen voisin contre les installations du géant saoudien de l’énergie.

L’une de ces attaques contre la raffinerie YASREF dans la ville de Yanbu sur la mer Rouge, a entraîné « une réduction temporaire de la production », qui sera néanmoins « compensée par les stocks », a indiqué le ministère de l’Energie sans autre précision. En 2019, des attaques des Houthis contre deux installations d’Aramco dans la région Orientale ont temporairement réduit de moitié la production de brut du royaume.

Le Conseil de coopération du Golfe, groupement réunissant les six pétromonarchies arabes en tête desquelles l’Arabie saoudite, a proposé des pourparlers à Ryad à partir du 29 mars pour tenter de régler le conflit au Yémen. Mais les Houthis ont indiqué qu’ils ne se rendraient pas en territoire « ennemi » tout en disant ne pas être opposé au principe des pourparlers.

Un virage vers le gaz ?

Dans un communiqué, le PDG d’Aramco, Amin Nasser, a souligné « une année 2021 exceptionnelle pour Aramco du point de vue des résultats financiers, opérationnels, des initiatives, réalisations et investissements à venir en dépit des défis et du difficile contexte mondial en raison de la pandémie ». « Ces bons résultats témoignent de notre rigueur budgétaire, notre souplesse face à l’évolution des conditions du marché et de l’accent mis sur notre stratégie de croissance à long terme. Amin Nasser évoque tout de même « des perspectives demeurent incertaines en raison de divers facteurs macro-économiques et géopolitiques. »

Mais il a reconnu que « la sécurité énergétique est essentielle pour des milliards de personnes à travers le monde. C’est pourquoi nous continuons de progresser, en augmentant notre capacité de production de brut, en exécutant notre programme d’expansion gazière et en augmentant notre capacité de transformation des liquides en produits chimiques. »

Premier exportateur mondial de pétrole brut, l’Arabie saoudite cherche à diversifier son économie trop dépendante du pétrole, le Fonds d’investissement public (PIF), le fonds souverain du royaume, investissant dans divers secteurs au niveau national et mondial. En février, le royaume a « transféré » 4 % des actions d’Aramco au PIF représentent 80 milliards de dollars, une opération visant à « soutenir la restructuration de l’économie nationale ».

Une résistance de l’Opep a augmenté la production

En 2019, Aramco avait été introduit en grande pompe en Bourse à Ryad en décembre 2019. En avril 2021, le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS) a indiqué qu’Aramco envisageait la vente d’1 % de ses actions à un géant énergétique étranger.

Selon Saudi Aramco, en 2021 les dépenses d’investissement se sont élevées à 31,9 milliards de dollars, une augmentation de 18 % par rapport à 2020. L’entreprise « prévoit environ 40 à 50 milliards de dollars en dépenses d’investissement en 2022 et une nouvelle croissance jusqu’au milieu de la décennie ».

Les prix du brut ont dépassé les 100 dollars le baril en raison essentiellement de l’invasion de l’Ukraine qui a affecté les approvisionnements mondiaux en pétrole, Moscou étant frappé par des sanctions occidentales. Les monarchies du Golfe résistent aux pressions occidentales pour augmenter la production affirmant leur engagement dans l’alliance Opep + de pays exportateurs menés par Ryad et Moscou, plus gros producteur de gaz et un des plus gros producteurs de pétrole.