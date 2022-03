Face à la forte baisse de ses résultats en 2022, EDF a annoncé vendredi une levée de fonds qui augmentera son capital de plus 3,1 milliards d’euros. Sur cette somme qui vise à renforcer ses finances, 2,7 milliards seront apportés par l’État qui détient le groupe à près de 84 %. Malgré des bénéfices nets multipliés par 8 à 5,1 milliards d’euros en 2021, le groupe va être lourdement affecté cette année en raison des problèmes de corrosion sur son parc nucléaire et du volume d’électricité que l’Etat le force à vendre à bas prix pour contenir la hausse des factures.

Pour cette levée de fonds, EDF mettra en vente deux nouvelles actions pour 13 actions existantes, au prix unitaire de 6,35 euros par nouvelle action, avec un maintien du droit préférentiel de souscription. « L’augmentation de capital que nous lançons aujourd’hui permettra au Groupe de renforcer sa structure bilancielle dans le contexte des événements de début 2022, et de poursuivre sa stratégie CAP 2030 », a indiqué le PDG du groupe Jean-Bernard Lévy, cité dans le communiqué.

De son côté, le ministère de l’Economie a expliqué que la contribution de l’Etat visait « à sécuriser la situation financière d’EDF et sa capacité de financement à court et moyen terme, et permet à l’entreprise de poursuivre sa stratégie de développement rentable dans le cadre de la transition énergétique ».