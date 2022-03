L’avenir s’assombrit pour la Coop des Masques et sa quinzaine de salariés. Lancée début 2021 dans la zone industrielle de Grâces près de Guingamp (Côtes-d’Armor), l’usine de fabrication de masques chirurgicaux et FFP2 a été placée en redressement judiciaire le 23 février par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, a appris 20 Minutes, confirmant une information de Ouest-France.

En manque de trésorerie, la société coopérative avait déjà craint le dépôt de bilan en septembre et avait dû licencier cinq salariés. Elle croulait alors sous les stocks en raison de la concurrence chinoise avec six millions de masques à écouler. Pour renflouer les caisses, une grande opération déstockage avait été menée avec succès avec un afflux de commandes. « Et cela se poursuit car on a signé des contrats avec des grandes entreprises et on a remporté des appels d’offres d’hôpitaux », indique Patrick Guilleminot, directeur général des masques.

Six mois pour trouver des partenaires

Alors pourquoi l’usine bretonne se retrouve-t-elle aujourd’hui en cessation de paiements avec un passif cumulé de 3,3 millions d’euros selon le quotidien ? La faute à un lourd investissement de près de cinq millions d’euros pour acquérir une machine fabriquant du meltblown, le tissu filtrant utilisé pour produire des masques. « Pendant la crise, plus personne n’en fabriquait en France, on était dépendant de l’étranger », justifie le directeur général. Si la machine a bien été livrée en septembre, la production n’a par contre jamais démarré. « Il nous manque environ un million d’euros pour l’installer et la mettre en route », précise Patrick Guilleminot.

Sa trésorerie dans le rouge, la Coop des masques a désormais six mois pour trouver des partenaires afin de permettre le démarrage de cette nouvelle activité. Dans le cas contraire, ce sera alors la fin d’une aventure qui avait suscité une vague d’enthousiasme au moment de son lancement, en pleine crise sanitaire.