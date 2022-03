L’immobilier, les transports, l’ alimentation, les vêtements, les voyages, les impôts… Etre consommateur, c’est un travail à part entière et au quotidien. Mais pas toujours facile de s’y retrouver dans la jungle des réglementations ou des prétendues bonnes affaires. Pas de panique ! 20 Minutes et son partenaire l’ UFC-Que Choisir sont là pour vous aider, en répondant à vos questions dans le Brief Conso. Cette semaine, c’est au tour des circuits courts – la distribution alimentaire n’impliquant qu’un intermédiaire maximum – d’être passés en revue.

Marchés paysans, magasins de producteurs, drives fermiers ou épiceries coopératives : nombreuses sont les possibilités. Pour que vous puissiez choisir le biais qui vous correspond le mieux, l’UFC-Que Choisir a mis en place une carte interactive gratuite, développée en partenariat avec l’Institut national de recherche agronomique et écologique (INRAE). Mais reste à vérifier si le circuit court est aussi avantageux en théorie qu’en pratique. Est-il moins cher qu’en supermarché ? Plus respectueux de l’environnement ? Est-il un gage de qualité ? Les réponses à vos questions sont dans notre nouveau Brief Conso avec Grégory Caret, directeur de l’Observatoire de la consommation à Que Choisir.