Plus rien ne semble arrêter la course fil des prix du gazole. Les principaux carburants routiers ont passé la barre symbolique des 2 euros le litre en moyenne la semaine dernière en France. Une hausse qui s’inscrit dans le sillage du cours du pétrole brut sous la pression de la guerre en Ukraine, selon des chiffres officiels publiés ce lundi.

Un prix de 2,1407 en moyenne

Le litre de gazole valait ainsi 2,1407 euros en moyenne et celui de Super SP 95-E10 2,0286 euros, selon les chiffres hebdomadaires du ministère de la Transition écologique arrêtée vendredi. Les professionnels observaient toutefois un reflux important des prix à la pompe ce lundi.

Des aides pour les gros rouleurs

Le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a annoncé ce lundi que le gouvernement travaillait à des mesures ciblées pour venir en aide aux foyers les plus modestes dans l’obligation d’utiliser régulièrement leur véhicule. « Je travaille à la demande du Premier ministre sur des dispositifs ciblés sur les personnes ayant les revenus les plus modestes, qui utilisent leur véhicule parce qu’ils n’ont pas de solution alternative, et qui sont des gros rouleurs », a indiqué le ministre devant la filière automobile lors d’un événement à Paris.