L’évolution du prix du carburant fait partie des grandes préoccupations des Français. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, ils le surveillent comme le lait sur le feu. Car si les prix à la pompe s’envolaient déjà avant le conflit, c’est pire maintenant. Et la Russie pourrait cesser d'importer à l'Occident. Ou l’Occident pourrait décider de ne plus se fournir dans le pays.

Et même si Michel-Edouard Leclerc a annoncé ce vendredi sur BFMTV une baisse de l’ordre de 35 centimes effective dès lundi prochain, l’incertitude plane. C’est peut-être la raison pour laquelle vous pensez à investir dans une voiture électrique, pour vous affranchir du passage à la pompe à essence.

Au vu de l’augmentation du prix de l’essence, réfléchissez-vous à vous procurer une voiture électrique ? Souhaitiez-vous déjà le faire et le contexte actuel a-t-il renforcé votre intention ? Hésitez-vous encore à franchir le pas ? Ou au contraire, faites-vous le parti pris de continuer à rouler avec une voiture à essence ? Dites-nous pourquoi.