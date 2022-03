Pour l’ancien commissaire européen au Marché intérieur et aux Services Michel Barnier​, la flambée des prix du carburants est trop difficile à absorber pour les Français. La solution ? Plafonner les taxes de l’Etat « qui s’enrichit mécaniquement avec cette hausse des tarifs alors que les Français s’appauvrissent ».

Une émission différente

« Face aux Territoires », c’est une émission politique lancée par Ouest-France, TV5 Monde et Nice Matin et à laquelle 20 Minutes participe également. Un rendez-vous hebdomadaire, présenté par Cyril Viguier, qui a cours depuis la rentrée de septembre et se veut différent des émissions politiques diffusées sur les médias nationaux, notamment parce que le format souhaite permettre aux citoyens d’interpeller leurs représentants sur des sujets de vie quotidienne.