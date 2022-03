Il règne dans le vaste hangar du marché​ aux fleurs d’Hyères dans le Var un doux parfum entêtant. Mais devant ses renoncules, anémones et autres mimosas entreposés par centaines dans de grands chariots que pousse la douzaine d’employés de sa société​, il règne dans l’esprit de Patrick Carrasco un parfum d’incertitude.

Grossiste de fleurs depuis une trentaine d’années, il fait partie de ces quelques spécialistes qui avaient investi, depuis dix ans, le marché russe. Chaque année, ce sont des milliers de fleurs qui sont revendues par ce Varois et transportés par camion depuis ce qui constitue plus gros marché aux fleurs de France, avec pas moins de 400 producteurs de la seule filière organisée de l’Hexagone.

Aucune exportation depuis le 21 février

Mais depuis le 21 février, soit trois jours avant le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, Patrick Carrasco a dû cesser toute exportation vers Moscou. « Dans un premier temps, mes clients avaient peur que ma marchandise n’arrive pas, sachant que c’est une marchandise périssable, raconte le Varois. Puis, les paiements ont été bloqués. Donc ce n’était plus possible. »

Face à cette situation de blocage, Patrick Carrasco n’est pas dupe. « Ça va forcément engendrer une baisse dans mon chiffre d’affaires, constate l’entrepreneur. Chaque année, je fais un chiffre global de plus de trois millions d’euros. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas cette année… Le marché russe était un marché en pleine expansion. Ils adorent notamment les pivoines, dont la saison va commencer là, à la fin du mois de mars et dure jusqu’au mois de mai. » Des pivoines en provenance majoritairement d’Hyères : la ville abrite pas moins de 150 hectares de champs de la célèbre fleur.

« Ce n’est pas facile tous les jours »

« A cette période, j’achète trois millions de tiges de pivoines, dont 15 % est revendu aux Russes, détaille Patrick Carrasco. Et puis, les Russes, ils aiment ce qui est le plus beau. Ils veulent des grandes tiges de qualité. Et quand je leur envoie une liste de prix, ils choisissent souvent les plus hauts… » S’il ne craint pas pour sa propre société, ayant d’autres débouchés dans le monde, notamment les Etats-Unis, Patrick Carrasco reste donc les yeux rivés sur le cours du marché aux fleurs.

« C’est pas facile tous les jours, explique-t-il. On sent cette semaine une sorte de tassement : le marché est tendu, et la demande un peu plus calme. Il faut attendre quelques semaines pour voir. » Avec le risque qu’en bout de chaîne, les producteurs soient moins bien rémunérés.

« C’est encore un prétexte des acheteurs pour faire baisser le cours des fleurs, peste Thierry Abeille, producteur de fleurs à Carqueiranne dont Patrick Carrasco est un client historique. L’année dernière, c’était le Covid-19. Il faut toujours qu’il trouve un prétexte pour payer moins cher. Bientôt, il faudra qu’on le fasse gratuit ! Le cours de la fleur a baissé de 0,10 centime. Ce n’est pas encore la catastrophe. Pour le moment, j’ai plus peur pour ces pauvres gens que pour moi… »