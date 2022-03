Les navires de la Brittany Ferries reprennent enfin du service. Après deux années tourmentées marquées par la crise sanitaire et le Brexit, la compagnie maritime bretonne a annoncé ce mardi la réouverture de toutes ses lignes et un renforcement pour la saison touristique de ses liaisons entre la France et l'Irlande. « Nous sommes ravis de confirmer ces bonnes nouvelles à notre personnel, nos clients et nos partenaires portuaires pour cette saison 2022 qui débute », se réjouit dans un communiqué Christophe Mathieu, président du directoire de la compagnie maritime.

Après une interruption hivernale, Brittany Ferries relancera d’abord sa ligne historique entre Roscoff (Finistère), siège de la compagnie, et Plymouth dans le sud de l’Angleterre. A partir du 28 mars, deux navires assureront respectivement un et cinq allers-retours par semaine.

Un navire au gaz naturel liquéfié mis en service le 27 mars

Deux autres navires reprendront également du service entre la France et le sud de l’Angleterre : à partir du 26 mars sur la ligne Saint-Malo/Portsmouth et à compter du 4 avril sur celle reliant Cherbourg à Poole. La compagnie va par ailleurs renforcer pour la saison touristique 2022 (d’avril à fin octobre) ses liaisons passagers entre la France et l’Irlande. Elle proposera ainsi deux allers-retours par semaine au départ de Roscoff vers Cork.

Cette reprise de pleine activité coïncide avec la mise en service par la compagnie de son premier navire propulsé au gaz naturel liquéfié. Le Salamanca effectuera sa première traversée commerciale au départ de Portsmouth et à destination de Bilbao en Espagne le 27 mars.