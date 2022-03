Sa valeur est estimée à 120 millions d’euros. Amore Vero (Amour vrai), le yacht d’Igor Setchine a été saisi dans la nuit de mercredi à jeudi à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) par les douanes françaises dans le cadre des sanctions contre la Russie, a annoncé le ministère de l’Économie.

Setchine est un ex vice-premier ministre russe du gouvernement de Vladimir Poutine entre 2008 et 2012. Il est aujourd’hui l’actionnaire principal de Rosneft, au nom duquel était enregistré le yacht, une société d’État russe spécialisée dans l’extraction, la transformation et la distribution de pétrole. Son yacht était arrivé dans un chantier naval de La Ciotat le 3 janvier dernier pour y effectuer des travaux.

Les douanes sont arrivées alors que celui-ci appareillait d’urgence, sans avoir effectué la totalité de l’entretien prévu, précise le ministère dans son communiqué.