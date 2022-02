Il est loin le temps des poignées de main entre Akbar al Baker, le patron de Qatar Airways, et les dirigeants d’Airbus. Aujourd’hui, la compagnie aérienne et le constructeur européen règlent leurs différends par le biais de communiqués. Leur contentieux dure depuis plusieurs mois et porte sur la flotte d’A350 des Qataris, qui reprochent à l’avionneur une dégradation à la surface des fuselages.

#QatarAirways welcomes the decision of the High Court on Friday 18 February 2022 which issued an injunction against Airbus. https://t.co/Pds5zRlIW5 pic.twitter.com/QXpRCveZpL