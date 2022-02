Chez Cocktail games, « on était presque à souhaiter un nouveau confinement », lâche Matthieu D’Epenoux. Depuis le début de la crise sanitaire, le directeur de cette société d’édition française, spécialiste des jeux d’ambiance, a enregistré une augmentation de ses ventes de 20 % à 30 %. Un nouveau boom après déjà plusieurs années de hausse continue sur le marché. Un constat général au Festival international des jeux (Fij) de Cannes qui a fait le plein tout le week-end, après une édition blanche l’an dernier, avec les principaux acteurs du secteur et plus de 80.000 visiteurs dans les allées du palais.

« L’offre de loisirs a été profondément modifiée par les restrictions. Il y a eu un logiquement un fort engouement sur ceux dont on pouvait profiter à la maison alors que le marché connaissait déjà des croissances régulières avant-crise, de l’ordre de 17 % à 20 % par an, confirme Patrice Boulet, le cofondateur de la société Iello. Le Covid-19 a donc accéléré les choses. Chez nous, ça s’est traduit par une augmentation du chiffre d’affaires de 30 % en 2020 et encore 44 % supplémentaires en 2021. »

« Cette période a aussi décomplexé le jeu adulte »

Sur l’ensemble du marché qui pèse aujourd’hui en France 640 millions d’euros, la croissance annuelle aurait atteint les 13 % en 2020 et 2021 contre 10 % les années précédentes, selon l’Union des éditeurs de jeux de société (UEJ). Et les boîtes de jeux ne se sont jamais aussi bien vendues dans l’Hexagone.

Les chiffres ne sont pas encore consolidés et proviennent de différentes sources, « mais on serait sur 21 millions d’unités écoulés en 2020 et 30 millions en 2021 », avance Cynthia Reberac, la commissaire générale du festival cannois. « Pendant la crise, il fallait bien s’occuper. Passer des moments en famille. Mais je pense que cette période a aussi décomplexé le jeu adulte. Aujourd’hui, un titre sur six est acheté par des adultes pour des adultes », ajoute la responsable.

Boom des jeux coopératifs et narratifs

Le public s’est en effet élargi ces deux dernières années. Avec les confinements, parfois vécus sans enfant, les jeux pour deux ont eux aussi rencontré un grand succès. « On a effectivement observé un effet sur les jeux familiaux mais aussi sur les jeux coopératifs et narratifs [accessibles en termes de règles et faciles à mettre en place], qui sont la grosse tendance du moment », analyse de son côté Martin Vidberg, consultant pour le Festival international des jeux.

La crise a donc permis aux éditeurs de séduire de nouveaux publics. Mais cette accélération va-t-elle pouvoir se pérenniser ? Pas de manière aussi forte, selon Patrice Boulet. Pour l’éditeur qui a participé à une conférence sur le sujet («Bilan post-covid : quels impacts durables sur le jeu de société ? ») pendant le Fij, « si une partie des nouveaux joueurs va continuer à consommer, la tendance devrait malgré tout légèrement se tasser ».