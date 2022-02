Le retour à l’équilibre budgétaire se fera, mais en évitant les dégâts du chômage et des faillites. Invité de « Face aux territoires », le ministre de l’Economie et des finances, Bruno Lemaire a justifié la situation économique de la France, expliquant que l’accroissement de la dette avait été nécessaire compte tenu de la situation sanitaire du pays. Une politique qui a permis un retour rapide de la croissance, socle du retour à un équilibre budgétaire prévu par le ministre des finances et le président de la République Emmanuel Macron.

Un format d’émission différent

« Face aux Territoires », c’est une émission politique lancée par Ouest-France, TV5 Monde et Nice Matin et à laquelle 20 Minutes participe également. Un rendez-vous hebdomadaire, présenté par Cyril Viguier, qui a cours depuis la rentrée de septembre et se veut différent des émissions politiques diffusées sur les médias nationaux, notamment parce que le format souhaite permettre aux citoyens d’interpeller leurs représentants sur des sujets de vie quotidienne.