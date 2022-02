Montagnes russes. Le trou d’air historique provoqué par la crise sanitaire semble loin derrière Airbus. L’avionneur a dévoilé ce jeudi un bénéfice net de 4,2 milliards d’euros, tout simplement le plus important de son histoire.

Guillaume Faury, le patron du constructeur, attribue ces résultats « remarquables » à la hausse des livraisons d’avions commerciaux (611, en hausse de 8 %) par rapport à l’année noire 2020 et à « la bonne performance » des activités spatiales et de défense, et à « l’attention portée à la réduction des coûts et à la compétitivité ».

Cette annonce semble valider la stratégie adoptée par Airbus au début de la crise sanitaire. Dès avril 2020, l’avionneur avait drastiquement réduit sa production et annoncé 15.000 suppressions de poste sans licenciement sec, avec finalement à l’arrivée quelque 10.000 départs effectifs. Un peu moins de deux ans après, le groupe prévoit d’effectuer 6.000 recrutements en 2022.

Seule ombre au tableau, les résultats financiers incluent de nouveaux surcoûts de 212 millions d’euros pour le programme A400M, son avion de transport militaire.