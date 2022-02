Happy birthday ! Dans quelques jours, le 18 février précisément, cela fera 20 ans tout pile que nous sommes passés du franc à notre monnaie actuelle : l’euro. A l’époque, l’idée remonte au 7 février 1992, avec le Traité de Maastricht , qui énonce l’objectif de créer une monnaie commune européenne. Suivent le concours de dessin de nos futures pièces, la création de la Banque centrale européenne, l’affichage des prix en euros et francs dans les commerces, et la date fatidique du 17 février à minuit, où l’euro devient officiellement la seule monnaie légale.

Si, aujourd’hui, on ne se pose pas trop de questions au moment de passer à la caisse, cela n’a pas toujours été le cas. Pour payer ses emplettes, pas de carte sans-contact, il faut se creuser les méninges et faire du calcul mental. Un euro équivaut à 6,55957 francs. Certains usent de méthodes mnémotechniques pour convertir, d’autres abandonnent. On critique la hausse des prix qu’engendre le passage à l’euro, et on loue la facilité de voyager avec cette nouvelle monnaie.

Et vous, quels souvenirs gardez-vous de l’euro ? Quelles ont été vos techniques pour convertir du franc en euro ? Jusqu’à quand avez-vous gardé cette habitude ? Vous est-il arrivé de faire des erreurs de calcul ? Vous rappelez-vous de votre premier achat en euro ? Cela a-t-il changé vos habitudes de voyages ou d’échanges avec les autres pays de la zone euro ? Êtes-vous nostalgique du franc ? Avez-vous gardé une pièce en souvenir ? Pour les plus jeunes, nés pendant cette période, quels souvenirs en gardez-vous ?