Afin de lutter contre la concurrence déloyale, les Français doivent depuis le 1er juillet 2021 payer la TVA sur les produits achetés en ligne dans un pays étranger. Mais cette mesure imposée par l’UE a récemment provoqué des erreurs de facturation à la Poste.

En effet, certains consommateurs se sont rendu compte qu’ils avaient payé à deux reprises la TVA, rapporte Phonandroid ce mardi. En effet, pour s’acquitter de cette taxe, les clients peuvent la régler sur le site marchand ou auprès du service de livraison. Or, certains acheteurs ayant opté pour la première solution se sont également vus facturer cette TVA par La Poste lors du transport.

Des cas extrêmement rares

Pour certains, la note s’est révélée bien salée, note le magazine 60 millions de consommateurs qui a recueilli plusieurs témoignages. Outre la double facturation de la TVA, ces clients ont en effet dû régler des frais de gestion. Ainsi, une personne qui avait réalisé un achat de 14,38 € a dû, en plus, s’acquitter de 10 € de taxes au total.

Il est donc conseillé aux personnes achetant des produits à l’étranger de bien vérifier leur facture. Les erreurs sont très rares selon La Poste, qui assure que tous les cas sont gérés au plus vite. Si vous êtes concernés, il est possible de se faire rembourser en contactant un conseiller au 3631 ou via le site Web.