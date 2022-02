Les 161 salariés sont toujours sous le choc, tout comme le reste des habitants de la commune de Loire-Atlantique. Mardi, ils ont appris que la laiterie Candia de Campbon, installée ici depuis 1930, allait fermer ses portes en 2022 ou 2023. « Son arrêt représente une mise en péril de l’équilibre économique du secteur, estime Yannick Vaugrenard, sénateur (PS) de Loire-Atlantique dans un courrier envoyé ce vendredi au Premier ministre Jean Castex. Il est impératif d’accompagner cette cessation d’activité. » Plusieurs élus locaux ont également interpellé le ministre de l’Economie Bruno Lemaire « pour envisager un avenir à ce site industriel​ ».

En début de semaine, le poids lourd français du lait Sodiaal (Candia, Yoplait) a annoncé qu’il envisageait de fermer cette usine et un autre site, situé en Saône-et-Loire. Ce qui aboutirait à la suppression de 316 postes, pour faire face aux pertes enregistrées sur les marchés du lait liquide et des ingrédients pour le lait infantile, a expliqué le groupe. Sodiaal « prend l’engagement de proposer à chacun des collaborateurs concernés au moins un emploi en interne dans le groupe, et le cas échéant de les accompagner dans une recherche extérieure », a-t-il ajouté.

« Des conséquences dramatiques pour les salariés »

Pour Yannick Vaugrenard, le groupe doit être « astreint à maintenir son appareil de production tant que les éventuelles propositions de rachat n’auront pas été évaluées ». Dans un communiqué, la CFDT Agri-Agro « conçoit qu’il existe des difficultés dans certaines entreprises du groupe Sodiaal », mais « déplore que la direction générale fasse le choix de fermer des outils industriels avec des conséquences dramatiques pour les salariés qui, pour certains, perdront leur emploi ». Le syndicat ajoute que « ses élus se battront pour que les salariés impactés […] puissent partir avec des indemnités et des parcours de reconversion dignes d’un groupe comme Sodiaal ».