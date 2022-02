Politiquement et économiquement, la semaine est particulièrement chargée dans le Nord et le Pas-de-Calais. Entre réunions européennes, meetings électoraux et déplacements de membres du gouvernement, on ne sait plus où donner de la tête. Après une visite du président de la République, mercredi, dans le Bassin minier et à Tourcoing, le premier ministre, Jean Castex, se rendra, vendredi, à Hazebrouck et Dunkerque avec plein de sous de l’Etat à dépenser.

Mercredi, Emmanuel Macron n’est pas venu à Lens les mains vides. Pour le renouveau du Bassin minier, le chef de l’Etat a annoncé une enveloppe de 200 millions d’euros, financée à parts égales entre le gouvernement et le conseil régional. Un montant qui peut sembler impressionnant mais qui ne satisfait qu’en partie les élus locaux.

Des élus locaux plutôt sceptiques

Jean-Claude Leroy, président du département du Pas-de-Calais prend acte d’une « première avancée », d’un « avancement attendu depuis 2017 ». Du côté de la région, son président, Xavier Bertrand, s’est fait plus incisif : « Je me réjouis que le Président de la République ait enfin, à deux mois de la fin de son mandat, décidé de s’intéresser au bassin minier. Heureusement, nous ne l’avons pas attendu », a-t-il déclaré.

Le déplacement du premier ministre Jean-Castex, vendredi, dans le Nord, devrait réserver aussi quelques annonces. Lors de sa première étape, à Hazebrouck, le chef du gouvernement doit signer avec le Pôle métropolitain des Flandres un Contrat de Relance et de Transition Ecologique pour « accompagner la relance économique et durable de l’agglomération ». Jean Castex ira ensuite sur le site d’Arcelor Mittal, à Dunkerque, pour assister à la présentation d’outils innovants de décarbonation mis en place par le géant de l’acier et financés en partie avec des aides de l’Etat.