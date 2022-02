Plus de place aux doutes, l’Europe connaît un véritable rebond économique depuis le printemps dernier. Le taux de chômage de la zone euro a atteint en décembre 2021 son plus bas niveau en vingt-quatre ans, soit 7 % de la population active. Une hausse de 0,1 % par rapport à novembre dernier.

Pour l’ensemble de l’Union européenne, le chômage a également atteint un plancher historique de 6,4 %, soit son niveau le plus bas depuis le démarrage de la série statistique en janvier 2000. Les taux de chômage les plus faibles pour les 19 pays partageant la monnaie unique comme pour l’UE à 27 membres, remontaient à mars 2020, avec respectivement 7,2 % et 6,5 %, selon les chiffres d'Eurostat.

Par rapport à décembre 2020, le nombre de chômeurs a baissé de 2,20 millions de personnes dans l’UE et de 1,83 million dans la zone euro.