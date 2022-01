Pour briser l’effet anxiogène du Covid-19, décompresser de la fatigue du boulot, acheter un article convoité depuis longtemps ou se donner un prétexte pour dépenser son argent : pour beaucoup de Français, faire les soldes est toujours une activité attendue. Pourtant, en plus d’un contexte sanitaire et économique difficile pour les commerçants, il semblerait qu’un certain nombre de clients eux n’aient pas trouvé leur bonheur lors de leurs dernières sorties shopping. L'occasion pour 20 Minutes de demander à ses lecteurs s’ils ont, eux aussi, été insatisfaits de ces 4 semaines de prix réduits.

Vous avez ressenti une déception en faisant les soldes cet hiver ? Vous avez constaté un manque de tailles du côté du prêt-à-porter ? Vous avez trouvé que les rabais étaient pourris ? Que le choix était limité ? Vous n’avez pas pu acheter le produit que vous convoitiez car il était en rupture de stock ? Les produits qui vous intéressaient n’étaient pas soldés ? Vous avez remarqué que certains magasins ont mis en avant de « fausses collections », de moins bonne qualité ? Racontez-nous !