C’est une hausse historique. Avec 5,2 % de croissance en 2021, le PIB de la zone Euro n’avait pas été aussi élevé depuis 1996. Dans le peloton de tête on retrouve la France et l’Italie, avoisinant les 7 % de progression du produit intérieur brut chacune, et respectivement deuxième et troisième de l’économie européenne l’année dernière.

Un rebond qui confirme que l’UE a largement remonté la pente après un premier effondrement lié à la crise du Covid-19. En 2020, son PIB enregistrait un record tout aussi historique mais moins réjouissant avec une chute de 6,4 % dans les 19 pays partageant la monnaie unique et de 5,9 % au sein de l’Union européenne, d’après l’office européen des statistiques.

Hausse du PIB de la Chine et des USA

En hausse un an plus tard et en ligne avec les prévisons de Bruxelles, le PIB de la zone Euro n’en reste pas moins à la traîne de ses concurrents américains et chinois, avec respectivement 5,7 % et 8,1 % de hausse de leur produit intérieur brut en 2021.