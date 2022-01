À bientôt 60 ans, Alain Thébault continue de voler de projet en projet. Après avoir été « poussé dehors de SeaBubbles » peu après avoir cédé ses parts, l’inventeur multirécidiviste revient avec The Jet, un bateau volant de transport collectif à propulsion à hydrogène. Celui qui s’est fait connaître du grand public au tournant des années 1990 avec l'hydroptère, confesse une part « d’orgueil » à l’heure d’annoncer la première précommande de The Jet.

Une précommande à Dubaï

Son nouvel engin, 10 m de long pour 5 t, est propulsé avec deux piles à combustible à hydrogène qui offrent « une très forte autonomie », assure Alain Thébault. Grâce à deux foils relevables (sorte de dérives incurvées qui génèrent une portance), la navette au design futuriste, conçue pour transporter 8 à 12 passagers « décolle à 8 nœuds (15 km/h). Sa vitesse de croisière, à 80 cm au-dessus de l’eau, s’établit ensuite à 40 nœuds (75 km/h) », poursuit l’entrepreneur.

« Pas de vague, pas de bruit, pas d’émission », résume et promet le communiqué de presse annonçant la précommande de Zénith Marine Services, armateur du Moyen-Orient, en association avec un fonds d’investissement basé à Dubaï. Un apport d’argent frais qui va permettre à la société The Jet, installée en Suisse, de continuer le développement de son engin avec Bertrand Cardis, l’architecte du Solar Impulse. Et d’attirer d’autres investisseurs, avec l’objectif d’atteindre 10 millions d’euros.

La présidence de l’entreprise sera assurée par un ancien du Fonds d’investissement public saoudien qui rejoindra l’équipe dans une poignée de semaines. « Le projet économique est d’abord de viser les hôtels haut de gamme, qui se serviront de The Jet pour transporter leurs clients », explique ce dernier. C’est d’ailleurs pour un groupe hôtelier basé aux Émirats arabes unis que la précommande a été passée.

Les hôtels de luxe en ligne de mire

« Prenez Nice – Cannes, en hélicoptère, c’est sept minutes, avec The Jet, ce sera quinze minutes et sans nuisance », compare Alain Thébault. « Nous avons déjà des contacts avec des hôtels de luxe de la Côte d’Azur, mais aussi à Hong Kong ou Miami », poursuit son futur pédégé. Un positionnement luxe donc, mais d’autres ambitions. L’entreprise espère fournir des engins pour la COP 28, qui se tiendra en novembre 2023 aux Émirats arabes unis. « Ni le transport de passager de masse, ni le fret maritime ne sont des objectifs à court terme. Mais à l’avenir, on y croit, car on voit bien que l’électrique est en train de bouleverser le marché de l’automobile par exemple », anticipe-t-il.

Cela d’autant plus que les transports publics nécessitent des normes élevées. « Fiabilité et sécurité », résume Alain Thébault. « Nous pensons pouvoir y parvenir avec The Jet et nous avons dans notre équipe un ancien cadre de la construction de bus électrique ». Si l’inventeur avait souhaité pouvoir mettre à disposition quelques-uns de ses engins pour les JO 2024 de Paris, un obstacle semble infranchissable en France si ses engins voient bien le jour : les limites de vitesse en bords de mer et sur les fleuves, qui ne permettent pas à The Jet de « voler ». Pas de quoi empêcher son affaire de décoller avec son positionnement économique.