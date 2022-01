L’Alsace, cette chaleureuse terre d’accueil pour les touristes. La région a été primée comme étant « la plus accueillante de France » pour la troisième année consécutive. Une récompense décernée à l’occasion des Traveler Review Awards 2022, le concours de Booking.com qui met en lumière les destinations ayant le plus haut pourcentage d’hébergements primés.

Ce n’est donc pas une surprise si cinq communes alsaciennes figurent tout en haut du classement des villes françaises « récompensées pour leur accueil chaleureux ». Parmi elles, Riquewihr et Ribeauvillé figurent tout en haut, respectivement à la première et la deuxième place devant Colmar (9e), Eguisheim (10e) et Kaysersberg (14e). A noter qu’il s’agit de communes toutes situées dans le Haut-Rhin.