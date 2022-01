L’Ardèche unit ses forces. Le fabricant de glaces et de sorbets bio artisanaux Terre adélice vient en effet d’annoncer qu’il s’associait avec Sabaton. Le spécialiste ardéchois des produits à base de châtaignes, situé à Aubenas, a au passage investi à hauteur de 30 % du capital de Terre adélice. Fondateurs de la société située à Saint-Sauveur-de-Montagut en 1996, Xavier Rousselle est parti à la retraite en 2020, alors que son frère Bertrand prévoit en faire de même à court terme, le temps de transmettre le relais à la nouvelle équipe dirigeante.

Les deux entités « incontournables » de l’Ardèche mettent en avant « une opportunité de collaboration, de partage des bonnes pratiques, comme la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), et de pérennité ». Gendre de Bertrand Roussel, Bastien Laval (36 ans), qui a rejoint en octobre 2020 Terre adélice en tant que directeur général, se réjouit de cet accord : « Il y a eu une réflexion autour du passage de témoin pour les frères Roussel. Et plutôt que de revendre leur société à un gros groupe, ils ont eu la volonté de garder une dimension locale et familiale ».

Le confiseur Sabaton est spécialisé dans la châtaigne depuis 115 ans. - Sabaton

« On a vite pensé qu’on pourrait mutuellement s’enrichir »

Fournisseur de Terre adélice depuis une quinzaine d’années, Christophe Sabaton a donc officiellement pris le 1er janvier une partie des parts du capital des frères Roussel (qui restent majoritaires à plus de 55 %). « Même si on ne sait pas concrètement où la synergie va nous mener, on a vite pensé qu’on pourrait mutuellement s’enrichir », résume celui qui est à la tête de société de confiserie fondée en 1907, et qui compte l’équivalent de 75 salariés à temps plein à l’année.

« Christophe Sabaton a eu une vraie volonté altruiste d’aider une autre entreprise ardéchoise majeure, souligne Bastien Laval. Il s’avère qu’il partage pas mal de valeurs communes avec nous. En plus, nos saisonnalités sont complémentaires, puisque notre pic d’activité a lieu lors des vacances estivales, alors qu’il se situe sur la période des fêtes de fin d’année pour Sabaton, avec la confection des marrons glacés. »

146 parfums de glace, dont le roquefort et le piment fumé

Christophe Sabaton fait désormais partie du comité de direction de Terre adélice, qui compte une trentaine de salariés sur le site de production, auquel il fait ajouter le salon glacier de Lyon depuis 2010, ainsi que celui de Grenoble (2018), et celui accolé au site de production à Saint-Sauveur-de-Montagut depuis l’été dernier. Vite devenu emblématique dans la si touristique rue Saint-Jean (Lyon 5e), avec ses 146 parfums à la carte, « dont de très innovants comme le roquefort et le piment fumé », Terre adélice tient à conserver ses valeurs fortes.

« On refuse de vendre nos gammes 100 % bio dans la grande distribution ou à l’export, insiste Bastien Laval. Tout comme Sabaton, notre entreprise ne recherche pas une course à la croissance effrénée. » Avec 5,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, et « un peu plus » l’an passé, Terre adélice reste un acteur majeur du secteur de l’agroalimentaire ardéchois. « Si certains ont pu avoir cette crainte, je vous assure que Christophe Sabaton est venu pour être un acteur important mais pas pour prendre le contrôle de Terre adélice », conclut Bastien Laval.