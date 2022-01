Les difficultés sont de retour chez Caddie, à Dettwiller ( Bas-Rhin). Après les redressements judiciaires de 2012 et 2014, l’entreprise se trouve aujourd’hui en cessation de paiements. Les syndicats l’ont appris pendant un comité extraordinaire le 31 décembre, rapporte France 3 Grand-Est.

« On savait que l’entreprise était en difficulté, mais pas à ce point, et on n’imaginait pas revivre une cessation de paiements aussi vite et de manière aussi brutale », a réagi le délégué syndical CFTC, Luc Strohmenger. Les syndicats parlent d’une situation de l’entreprise « catastrophique, les salaires de décembre n’ont pas été versés », toujours selon la chaîne de télévision.

Une situation que ne nie pas le PDG de la société, Stéphane Dedieu. Il évoque un « chiffre d’affaires en recul de 10 millions d’euros. Nos principaux clients se trouvent à l’étranger. Et à l’étranger, durant la pandémie, les commandes se sont effondrées ».

Le sort de l’entreprise pourrait être connu dès ce mardi, avec un éventuel placement en redressement judiciaire. Une audience est prévue devant le tribunal administratif de Saverne.