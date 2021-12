Depuis plusieurs mois, la Turquie vit une crise économique majeure, marquée notamment par une importante inflation des prix (+21 % en un an) et un effondrement du cours de la livre, qui a perdu la moitié de sa valeur en un an. Cette situation pourrait avoir des conséquences inattendues partout dans le monde, et en particulier pour les consommateurs de Nutella, rapporte le Wall Street Journal ce lundi.

La Turquie est en effet le plus gros producteur mondial de noisettes, fournissant près de 70 % de la consommation mondiale. Ainsi, si Ferrero varie de plus en plus ses sources d’approvisionnement, la marque produisant le célèbre Nutella dépend toujours énormément du marché turc, où elle achetant environ un tiers de ses noisettes.

Des stocks à prévoir

Or, la crise économique est également subie de plein fouet par les quatre millions de personnes travaillant dans le secteur de la noisette en Turquie. L’effondrement de la livre met les cultivateurs en grande difficulté, nombre d’entre eux ne pouvant plus acheter les engrais ou les semences nécessaires pour leur production. Beaucoup d’exploitations ont été contraintes de réduire leur activité, ce qui devrait en conséquence diminuer le volume des exportations.

Dans les prochains mois, l’ensemble des marques de pâte à tartiner dépendant des noisettes turques pourraient par conséquent devoir réduire leur production, entraînant une pénurie dans les supermarchés et une hausse des prix. « Si vous êtes fan de Nutella, vous devriez en faire des stocks la prochaine fois que vous allez faire des courses », a ainsi indiqué Turgan Zülfikar, consultant pour le Wall Street Journal spécialisé dans les entreprises turques.