Une hausse de 28 %, la plus forte depuis la Seconde Guerre mondiale. La dette mondiale a atteint l’an passé le niveau record de 226.000 milliards de dollars, soit 256 % du Produit intérieur brut mondial (PIB), sous l’effet de la crise provoquée par la pandémie, a annoncé mercredi le Fonds monétaire international (FMI)

« Les emprunts des gouvernements ont représenté un peu plus de la moitié de cette hausse », se hissant aussi à un record (99 % du PIB mondial) tandis que « la dette privée des sociétés non financières et des ménages a également atteint de nouveaux sommets », ont détaillé Vitor Gaspar et Paulo Medas, responsables des affaires budgétaires du FMI et Roberto Perrelli, économiste du Fonds dans un article de Blog.

Conséquence directe de deux crises économiques majeures

La seule dette des gouvernements représente désormais près de 40 % la dette mondiale totale, « soit la part la plus élevée depuis le milieu des années 1960 », précisent-ils.

L’accumulation de dette publique est la conséquence directe de deux crises économiques majeures, la crise financière mondiale de 2008, puis la pandémie de Covid-19. En 2020, « la forte augmentation de la dette était justifiée par la nécessité de protéger la vie des personnes, de préserver les emplois et d’éviter une vague de faillites », soulignent-ils. « Si les gouvernements n’avaient pas agi, les conséquences sociales et économiques auraient été dévastatrices ».