On ne sait toujours pas quand on pourra s’en débarrasser. En attendant, il est là sur le bout du nez, dans la poche d’un manteau, au fond d’un sac, sur le buffet… Le masque est l’accessoire (pas vraiment mode) qui nous suit partout depuis un an et demi.

Alors que le variant Omicron poursuit son expansion en France et semble encore plus contagieux que le variant Delta, il est plus que jamais nécessaire de porter – correctement – son masque partout où cela est recommandé. Les Français doivent donc être équipés en quantité. Et y consacrer un certain budget. C’est pourquoi 20 Minutes souhaite connaître vos astuces et vos habitudes concernant votre approvisionnement.

Vous êtes plutôt masques en tissus ou masques jetables ? Vous préférez acheter des masques FFP2 pour encore plus de filtrage ? Vous passez vos masques jetables à la machine ? Vous achetez vos masques en pharmacie, en grande surface, ou plutôt sur Internet ? Vous piquez des masques au boulot ? Vous adorez les masques siglés de votre marque préférée ? Vous les confectionnez vous-même ? Ou vous n’avez pas vraiment de règle ? Racontez-nous !